استمع لاذاعتنا

روكز :إن لم يتحرك القضاء.. فالمسؤولية تعود للشعب

منذ 10 ساعات
شامل روكز

شامل روكز

A A A
طباعة المقال

غرد النائب العميد شامل روكز عبر تويتر قائلاً:

“موضوع فسخ شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عقدها مع لبنان لأنها لم تحصل على المستندات المطلوبة من مصرف لبنان يثير التساؤلات حول جدية هذا التحقيق منذ البداية، ورغبة السياسيين فيه، ومصير لبنان وسمعته الدولية، فها نحن أمام فصل جديد من سياستهم الاعتيادية بتعطيل التحقيق والقضاء واي مسار اصلاحي. ان لم يتحرك القضاء امام هذه الفضيحة، فالمسؤولية تعود للشعب، كونه مصدر السلطات، ليفرض الاصلاح ويطلق شرارة التغيير، ويكون صوت المحاسبة في وطن اللادولة”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    هارون
    هارون: قرار الإقفال أسبوعين غير طبي
    حسان دياب
    دياب: لا أنتظر أحدا ليعلمني ما يجب فعله
    سليمان هارون
    هارون: القرار الذي اتُخذ بالإقفال أسبوعين هو قرار غير طبي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميليشيا حزب الله
    دولار حزب الله نفد … و”الضاحية” بركان يغلي في وجه الحزب
    انفجار بيروت
    بالفيديو: انفجار مرفأ بيروت… تحليل علمي للحظات التي سبقت الكارثة
    صورة للفضاء الخارجي
    “السماء الفارغة”..ناسا ترصد ظاهرة كونية غريبة