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روكز: القضاء بات عنصر تجاذب بين السياسيين وكيدياتهم

16 - أبريل - 2021
شامل روكز

شامل روكز

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غرد النائب شامل روكز عبر “تويتر” قائلاً:

“للأسف، بدل أن يكون القضاء ضمانة اللبنانيين بات عنصر تجاذب بين السياسيين وكيدياتهم، فنشهد فصلاً جديداً من فصول تحلل الدولة والتشبيح المتبادل على حساب الحق والعدالة”.

وأضاف: “ما الحل؟ اقرار وتطبيق اقتراح قانون استقلالية القضاء الذي سبق وتقدمنا به، ليكون اساس حدّ يد السياسيين واطلاق يد العدل والنزاهة”.

وقال روكز: “هنا تكمن المشكلة التي تتلخص بعبارة واحدة هي ندرة النزاهة و فقدانها! فلا حرية بلا نزاهة، ولا ديمقراطية بلا نزاهة، ولا سيادة وطنية بلا نزاهة، ولا إستقلال بلا نزاهة، واهم من كل شيء فلا قضاء بلا نزاهة ولا يمكن تطبيق القانون واحقاق الحق دون النزاهة”.

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