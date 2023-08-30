روكز: عناوين حوار حزب الله والتيار "مصلحية" لا وطنية

حذّر النائب السابق شامل روكز من خطورة عدم توفير النفقات المطلوبة للجيش وسائر القوى الأمنية، في ضوء النقاش الذي جرى في لجنة الدفاع أمس وما تكشف من معطيات من نقص الإمدادات.

روكز دعا في حديث إلى صوت كل لبنان، إلى عدم ترك الجيش والمؤسسة العسكرية على طريق التسول، وطالب المجلس النيابي والحكومة بالاستجابة السريعة لتأمين الحد الأدنى للجيش والمؤسسات العسكرية والأمنية كافة، وذلك حفاظًا على الاستقرار الأمني في البلاد، لافتًا إلى المجهود الذي قدمه الجيش في خلال موسم الصيف والمهرجانات على الأراضي اللبنانية كافة.

ورفض روكز تأمين الأموال من الخارج للعسكريين، في وقت يتم هدر الأموال الداخلية في شتى المجالات.

في الشق الرئاسي، وصف روكز العناوين المطروحة في حوار حزب الله والتيار الوطني الحر بالمصلحية لا الوطنية، معتبرًا أن الدخول في متاهات أخرى بعيدًا عن التركيز على الانتخابات الرئاسية يؤخر الحلول.

وشدد روكز على أن إنضاج الملف يبقى داخليًا على الرغم من مساعي الموفدين الدوليين.