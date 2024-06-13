روكز: لا شكّ أن الاغتيالات تؤثّر على الحزب لكنه منظّم ولديه خبرة في القتال

استبعد العميد المتقاعد شامل روكز، أن “يتطوّر الوضع على الجبهة الجنوبية إلى حدّ الحرب الواسعة أو الاجتياح”، لكنّه توقّع أن “تزداد التطورات سخونة من خلال زيادة ضرب الأهداف أو عمليّات الاغتيال التي تنفّذها إسرائيل”.

وشرح روكز، في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، أن “احتمال الاجتياح غير وارد، لأن حزب الله لديه القدرة على ضرب الأهداف الجوية الاسرائيلية بالصواريخ المضادة للطائرات. وبالنسبة إلى الدبابات الإسرائيلية، فصواريخ حزب الله أظهرت فعاليّتها باستهدافها”.

كما أكد “ألّا شكّ أن الاغتيالات في صفوف حزب الله تؤثّر عليه، لكن الحزب منظّم ولديه خبرة في القتال وبالطبع لديه عناصر يتمتّعون بخبرات تغطي الخبرات التي فقدها بسبب هذه الاغتيالات”.