روكز: ليوقفوا البحث عن مخارج للتمديد للرئيس.. الدستور واضح

أكد النائب شامل روكز أنّ “الدستور واضح جداً في شأن انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وفي حال وصلنا إلى المهل الدستورية ولم يتم انتخاب رئيس للجمهورية، تتولى الحكومة السلطة إلى حين انتخابه”. وعن السيناريوهات التي توضع للتمديد للرئيس، قال: “ليوقفوا البحث عن مخارج للتمديد للرئيس، فالدستور واضح”.

واستبعد روكز في مقابلة عبر “فايسبوك” أن يتم “التمديد للمجلس النيابي الحالي”، قائلاً: “من الصعب جداً التمديد للمجلس النيابي الحالي خصوصاً أنّ معظم القوى ستستقيل من المجلس في حال وصل الأمر إلى هذا الحد، وقد تؤجل الانتخابات في حال حدث شيء كبير في المنطقة وانعكس على لبنان”.

وانتقد روكز تدخل “حزب الله” في القضاء بشأن القاضي طارق بيطار، واعتبر أنه “مرفوض كلياً التدخل السياسي في القضاء، واستخدام (حزب الله) للقوة بهدف الضغط على القضاء مرفوض كلياً من قبله ومن قبل غيره”.