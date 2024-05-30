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روكز: نتنياهو قد اتّخذ القرار بتوسيع العمليات باتجاه جنوب لبنان

منذ 27 ثانية
العميد الركن المتقاعد شامل روكز

العميد الركن المتقاعد شامل روكز

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أشار النائب السابق العميد الركن المتقاعد شامل روكز، إلى أنّ “إسرائيل لم تحقّق أهدافها حتّى الساعة على الرغم من كل الضربات التي تنفّذها في رفح”.

ورأى روكز، في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، أنّ “رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتّخذ القرار بتوسيع العمليات باتجاه جنوب لبنان والعمق اللبناني لتغطية الفشل الاسرائيلي في رفح التي تُطلَق منها الصواريخ على تل أبيب، ما يعني أن الوضع أصبح أكثر مأساوياً بالنسبة إليه”.

كما لفت روكز إلى أن الأوضاع يمكن أن تتطوّر في المرحلة المقبلة، مستبعداً حصول اجتياح برّي للبنان “لأنّ ذلك صعب”.

فيما أشار إلى أن الاغتيالات واردة بصورة دائمة، بالإضافة إلى توجيه ضربات للعمق اللبناني وضرب خطوط إمدادات حزب الله الذي لا تزال لديه إمكانات لم يُظهرها بعد.

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