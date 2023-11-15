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روكز يتخوّف من أهداف "الإسرائيلي".. ويستبعد انجرار "الحزب" للحرب الشاملة

منذ 19 ثانية
شامل روكز

شامل روكز

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رأى العميد الركن المتقاعد شامل روكز، أنّ لدى حزب الله الليونة والحكمة الكافيتين لعدم الانجرار إلى الحرب الشاملة وتفجير الجبهة، وفي الوقت نفسه تأمين الضغط اللازم على جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمالي الأراضي المحتلّة.

وفي حديث إلى “صوت كل لبنان”، تخوّف روكز من أن يبحث الإسرائيلي عن أهدافٍ أخرى يرقّع فيها خسائره في غزّة، قد تكون عبر الجبهة اللبنانية أو الجولان أو أي جبهة أخرى لتحقيق أيّ نصرٍ كان.

واعتبر روكز أنّ جيش الاحتلال لم يحقّق حتى اليوم أيّاً من أهدافه المعلنة سواء المتعلّقة بإنهاء حركة حماس أو بتحرير الرهائن، مشيرًا الى أنّ جلّ ما حقّقه هو التعدّي على حقوق الإنسان وتخطّي كل القوانين الدولية.

وردّاً على سؤال حول استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسلحة القديمة، لفت روكز إلى أنّ “جيش العدوّ يستخدم كل أسلحته القديمة والجديدة، ووضع كل وحداته العسكريّة في الخدمة من أجل تحقيق أهدافه ولكنّه فشل”.

 

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