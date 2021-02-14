رولا تلج: عون زايد على حزب الله في السياسة الخارجية حتّى اصبحنا كغزّة

علّقت الناشطة رولا تلج على الخلاف الدائر حول الصلاحيات الدستورية، قائلة: “من يسمع النقاش يظنّ اننا نعيش في النرويج او في سويسرا”.

وقالت في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود، عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “لا تحدثونا بصلاحيات.. “احكونا بدولة”.

واذ راى ان رئيس الجمهورية لا يتحمل وحده نتائج ما وصلت اليه الامور، قالت: “الرئيس عون زايد على حزب الله في السياسة الخارجية حتّى اصبحنا كغزّة”.

وتابعت: “مسرحيات اهل السلطة لا تهمنا بالاختلاف والاتفاق.. هناك طروحات مرّة كانت تستفزني اليوم باتت معقولة بالنسبة في كالفيدرالية او اللا مركزية الموسعة”.