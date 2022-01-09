الأحد 6 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 9 يناير 2022 |
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“رونالد يونس” نقيباً لأطباء الأسنان في لبنان

منذ 23 ثانية
رونالد يونس نقيب أطباء الأسنان​ في ​لبنان

رونالد يونس نقيب أطباء الأسنان​ في ​لبنان

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انتخب الطبيب رونالد يونس لمنصب ​نقيب أطباء الأسنان​ في ​لبنان​ عن لائحة “مستقلون منتفضون”.

وكانت قد تأخرت الجولة الثانية من ​انتخابات​ ​نقابة أطباء الأسنان​ في بيت الطبيب – ​فرن الشباك​، لانتخاب النقيب الجديد، بسبب استمرار الفرز اليدوي لأصوات الجولة الأولى للاعضاء، الذين يبلغ عددهم عشرين عضوا للمجلس النقابي.

وأقفلت صناديق الاقتراع منذ ساعات الظهيرة، وقد وصل عدد المقترعين في الدّورة الأولى إلى نحو 1600 طبيب أسنان، بعد أن بدأت عند حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم، وكانت المنافسة على 3 لوائح متكاملة وبعض المنفردين، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النقابة المنتهية ولايتهم، ومجلس إدارة صندوق التّعاضد ولجنة التّقاعد واللّجنة التّأديبيّة وعددهم 20 عضوًا.

واللّوائح هي: لائحة ب​رئاسة​ البروفسور رونالد يونس بعنوان “مستقلون منتفضون”، لائحة البروفسور الياس معلوف بعنوان “معًا للإنقاذ”، ولائحة برئاسة الدكتورة إميلي حايك بعنوان “نقابتي ثورتي”.

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