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رويترز: القوات اللبنانية تفوز بـ 20 مقعدا في الانتخابات النيابية

16 - مايو - 2022
يافطة انتخابية لحزب القوات اللبنانية

يافطة انتخابية لحزب القوات اللبنانية

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قالت رئيس المكتب الصحفي لحزب القوات اللبنانية لرويترز في ساعة مبكرة من صباح الإثنين إن الحزب حصل على ما لا يقل عن 20 مقعدا في الانتخابات البرلمانية اللبنانية فيما يعد فوزا مهما للفصيل المسيحي الذي يعارض بشدة حزب الله الشيعي.

وقالت أنطوانيت جعجع إن هذا العدد يمكن أن يرتفع أكثر وإنه مع وجود حلفاء من الطوائف والأحزاب الدينية الأخرى يمكن للجبهة اللبنانية أن تشكل “أكبر كتلة برلمانية” في المجلس المؤلف من 128 مقعدا.

وتأسس حزب القوات اللبنانية كفصيل مسلح خلال الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاما وهو متحالف مع السعودية ودعا مرارا حزب الله المدعوم من إيران إلى التخلي عن ترسانته من الأسلحة. وكان حزب القوات اللبنانية قد حصل على 15 مقعدا في انتخابات 2018.

 

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