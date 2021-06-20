روي بدارو: التغيير في لبنان بات ضرورياً والمنظومة السياسية وصلت إلى طريق مسدود

رأى الخبير الاقتصادي روي بدارو ان التغيير في لبنان بات ضروريا، لافتا الى أن المنظومة السياسية وصلت الى طريق مسدود.

واعتبر بدارو في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “لا يمكن لرئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب الا يدعو مجلس الوزراء للانعقاد فحياة المواطنين “بالدقّ” وهذا اخفاق من قبله حتّى لا يحمل كرة النار”.

وقال: “المنظومة السياسية الحالية وصلت الى الطريق المسدود ولا يمكن الاستمرار على هذا المنوال وكنّا نبّهنا من 2015 من الحالة وكان على هذه المنظومة ان ترحل “لأنّ مش قادرين يديروا”.

وفي الموضوع الاقتصادي، قال: “يجب توحيد سعر الصرف وتركه حرّا.. واقتراح مجلس النقد مزحة “.

وتابع: “التدفقات الخارجية تأتي نتيجة استقرار سياسي قبل المالي والنقدي ونحن اليوم في اللا استقرار على الصعيد السياسي ونحن “زعّلنا العرب والاروبيين والاميركيين وما تركنا صاحب الا ايران وسوريا”.

واعتبر ان “المشكلة بدأت منذ العام 97 عندما تمّ اتخاذ قرار تثبيت سعر الصرف.. فالليرة التي كانت “overvalued” سمحت للجميع بالانفاق اكثر من قدرتهم على حساب مستقبل اولادهم”.

وقال: “نحن اليوم بـ 40 $ للحد الادنى للأجور ويجب ان يزداد الى 120 $ كحد ادنى لنمتصّ الصدمة.. ويجب ان يترافق تحرير سعر الصرف مع زيادة الحد الادنى”.

وتابع: “هناك دولارات في السوق وهناك حوالي 10 مليار دولار في المنازل والناس خائفة وان لم نقم باعادة هيكلة عميقة لمصرف لبنان والمصارف ووزارة المالية (قسمها الى وزارة مالية ووزارة خزينة) لن تعود هذه الدولارات الى الدوران في الحلقة الاقتصادية”.

واعتبر انه “يجب اجراء انتخابات نيابية مبكرة.. عندها القرار للشعب ويجب ان نحترمه واعتقد ان الشعب بات واعيا وبات يريد شيئا مختلفا”.

وتابع: “من الضروري ان نتمكن من التغيير وللبنانيين اقول: “ما تنقّوا.. يا غيروا يا رح تموتوا الجوع”.

واضاف: “نحن بوضع ميؤوس منه وخلال سنتين الى 3 هناك حوالي 500 الف لبناني شاب سيهاجر ليؤمن مردودا ماليا وبالتالي سنصبح مجتمعا عجوزا وفي ذلك كلفة عالية على الخزينة على المدى الطويل”.

واعتبر انه “يجب ان نصل الى نمو يفوق 10% لنعوّض ما ذهب ويمكن ان نقوم بذلك شرط اصلاحات عميقة ولكن “تركونا ندير البلد” فهذه الدولة فسدت”.

ورأى ان “لبنان لا يستطيع ان يحتمل 350 الف راتب ويجب ان تعود الدولة صغير 200 الف او 150 الف موظف حكومي .. لبنان كان مزدهرا عندما كانت الدولة صغيرة”.

وكشف ان “هناك خطة سنعرضها قريبا تبدأ بحقيقة الأسعار وتحسين المداخيل واعادة توزيع النمو بشكل عادل والمحافظة على شبابنا بأجور معقولة في البلاد “.

وقال: “حزب الله لن يتمكن من نفع بيئته الى أبد الآبدين بدولاراته “.

واعتبر اننا “عوقبنا بغباء الادارة لدينا.. فقانون العمل في لبنان مثلا غبيّ والعمل تغيّر في العالم “.

ورأى انه “يجب ضبط التطور الديمغرافي لدينا في لبنان.. فالبلاد لا تحتمل 6 اطفال للعائلة مثلا “.

واعتبر ان “مشكلة لبنان اليوم ان لا قرار فيه”.

وقال: “افضل نظاما رئاسيا ولو كانت كلفته المداورة فأنا اريد رأسا واحدا استطيع ان احاسبه”.

وتابع: “نستطيع ان نصل الى توازن في توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف من دون تطيير رؤوس اموال المصارف ومن دون خسران المودعين لاموالهم ومن دون خسارة كبيرة لمصرف لبنان على سعر دولار 7000 ليرة شرط الاستقرار السياسي والاقتصادي”.