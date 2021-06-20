روّجا المخدرات.. فوقعا بقبضة الأمن

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن معلومات لدى شعبة المعلومات توافرت حول قيام شخص مجهول بترويج المخدّرات في عددٍ من بلدات قضاء المتن. ونتيجة الإجراءات الميدانية والاستعلامية، والاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويته، ويدعى: ط. ج. (مواليد عام ۱۹۸5، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم مخدرات.

وأوضحت في بيان أنه بتاريخ 10-6-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشّعبة بالجرم المشهود، في محلة زوق مكايل، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيارة مستأجرة من نوع “كيا بيكانتو”.

وبحسب البيان، فبتفتيشه والسّيارة، عُثر على 127 ظرفاً بداخلها مادّة الكوكايين زِنتها حوالى 137غ. ومبلغ مالي.

بتفتيش منزله، ضُبِطَ ما يلي:

– 4 علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زِنتها 100غ.

– قطعة من حشيشة الكيف زِنتها حوالي 5غ.

– میزان حساس، وأكياس نایلون وأوراق تُستخدم في توضيب المخدّرات، ومبلغ مالي.

ولفتت في البيان، الى أنه بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدّرات إلى عددٍ من الزبائن، وبالاستحصال عليها من شخص يُدعى: (ش. ح. مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني).

الى ذلك، قالت المديرية أنه بتاريخ 11-6-2021 وبنتيجة المتابعة، أوقف الأخير من قِبل دورية من الشّعبة في محلّة أدونيس. وضُبط بحوزته كميّة من مادّة الكوكايين، وهاتفين خلَوييَن. وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.

وقد أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءّ على إشارة القضاء المختص.