روّج المخدرات لصالح أحد الأشخاص.. والقوى الأمنية تتحقق! اليكم التفاصيل

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الدخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة جرائم ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لقيادة سريّة الضّاحية في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام مجهول بترويج المواد المخدّرة في محلّة الجناح، على متن سيارة نوع “تويوتا”.

بتاريخ 27-3-2024، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تم رصد السيّارة في محلّة “السلطان ابراهيم”- الجناح. على الفور، توّجهت قوّة من قطعات السريّة إلى المكان المشار إليه، وعملت على ضبط المركبة الآلية وألقت القبض على سائقها، ويدعى: ق. ح. (مواليد عام 1984، فلسطيني).

بتفتيشه والسيّارة، عُثر على كميّة من المخدّرات، عبارة عن:

/61/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الهيرويين

/4/ أكياس تحتوي على مادة الماريجوانا

كيسين يحتويان على مادة حشيشة الكيف.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات لصالح أحد الأشخاص، العمل جارٍ لتوقيفه.

تمّ حجز السيّارة عدليًّا، وأودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية لإجراء المُقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة القضاء المختصّ.