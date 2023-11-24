رياحٌ قويّة وتدنٍ كبير في درجات الحرارة.. تحضّروا للمنخفض الجديد!

تؤثر على لبنان منطقة من الضغط الجوي المرتفع، حيث يسيطر طقس مستقر كليًا وستمر لغاية يوم غد السبت. فيما من المرتقب أن يتمركز منخفض جوي ممطر تدريجيًا فوق البحر الأسود وبقيم متدنية جدًا (٩٩٧ hpa) ويبدأ بالتأثير على لبنان يوم الأحد خصوصًا على شكل رياح قوية ويستمر لغاية فجر الثلاثاء.

وسيحمل المنخفض معه أمطارًا رعدية تصبح غزيرة بين ليل الأحد وصباح الإثنين مع تدن كبير بدرجات الحرارة، وثلوج خفيفة تحت عتبة الـ٢٠٠٠ متر.

في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الجمعة: الجوّ مشمس، الحرارة بين ١٦ و٢٣ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٩ بقاعًا وبين ٩ و١٧ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح شرقية ليلًا تتحول شمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

السبت: طقس مستقر فيما الجو يكون غائمًا بسحب عالية ومتوسطة ودرجات الحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح بين ١٦ و٢٥ درجة ساحلًا، بين ٦ و١٩ درجة بقاعًا وبين ٩ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً، تتحول إلى شمالية غربية ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الأحد: يتحول الطقس إلى غير مستقر حيث الرياح تصبح قوية خصوصًا شمالًا وجبلاً وتتساقط أمطار تكون خفيفة ومحلية غير شاملة إجمالاً خلال النهار، تشتد ليلاً مع تساقط الثلوج على الجبال الشاهقة (+ ٢٥٠٠ متر). درجات الحرارة تنخفض بشكل محدود وتتراوح بين ١٦ و٢٣ درجة ساحلًا، وبين ٦ و١٩ درجة بقاعًا وبين ٩ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح تتحول جنوبية غربية وسرعتها بين ٤٠ و٩٠ كم/س.