رياح خماسينية في طريقها الينا.. متى تنخفض درجات الحرارة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل على الجبال وفي الداخل، ورياح ناشطة أحيانا خصوصًا شمال البلاد وجنوبه مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي متقلب نسبيًا حتى نهاية الأسبوع وذلك بسبب منخفض جوي متمركز جنوب تركيا يدفع بكتل هوائية باردة إلى منطقتنا، مع درجات حرارة دون معدلاتها. يتحوّل نهار الأحد تدريجًا إلى حار تحت تأثير رياح خماسينية حارة وناشطة تحمل معها طبقات من الغبار وتؤدي إلى ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة كما تسوء معها الرؤية وتنخفض نسبة الرطوبة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بيروت بين 15 و24، طرابلس بين 13 و23 وزحلة بين 9 و22 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما ترتفع بشكل محدود في الداخل. يحتمل هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خصوصًا شمال البلاد اعتبارًا من بعد الظهر وحتى فجر يوم السبت، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل ومن دون تعديل على الجبال وفي الداخل، ورياح ناشطة أحيانًا خصوصًا شمال البلاد وجنوبه مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

الأحد: قليل الغيوم صباحًا، يتحوّل بعد الظهر إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع سيطرة للرياح الخماسينية الحارة والجافة والتي تكون ناشطة وتشتد أحيانًا لتصل إلى ما يقارب 70 كلم/س ومحملة بالغبار، فتؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانًا وإلى انخفاض في نسبة الرطوبة مع بداية إرتفاع تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

الإثنين: غائم إجمالًا بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة تشتد أحيانًا وارتفع إضافي بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 15 إلى 22 درجة، فوق الجبال من 10 إلى 20 درجة ، في الداخل من 7 إلى 21 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 15 و35 كم/س، بينما تصل سرعتها لحدود 55 كم/س شمال البلدي وجنوبه.

– الانقشاع: سيء إلى متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 65 و 90 %.

– حال البحر: مائج إجمالًا، حرارة سطح الماء: 19 درجة

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 6,21

– ساعة غروب الشمس: 9,01