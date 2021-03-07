رياح ناشطة وارتفاع في الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة شمال البلاد والتي قد تصل الى حدود ال 60 كم/س، كما يتشكل الضباب على المرتفعات، واحتمال تساقط بعض الرذاذ المحلي خلال الفترة الصباحية. وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة. معدل درجات الحرارة لشهر آذار يتراوح بين 13 و 22 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل ورياح ناشطة في المناطق الشمالية، مع تكون الضباب على المرتفعات يتحول الى غائم ابتداء من بعد الظهر. يوم غد الإثنين: غائم جزئيا الى قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة شمال البلاد والتي قد تصل لحدود ال 60 كم/س، كما يتشكل الضباب على المرتفعات، واحتمال تساقط بعض الرذاذ المحلي خلال الفترة الصباحية. الثلاثاء:قليل الغيوم إجمالا وبداية ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا. الأربعاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة مع رياح ناشطة.

– درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 9 الى 20 درجة، فوق الجبال من 3 الى13 درجة، في الداخل من 2 الى 19 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 19درجة.

– الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,01 .

– ساعة غروب الشمس: 17,38.