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رياشي: باسيل ينفذ مخططات “الشيعية السياسية” تحت إمرة “ولاية الفقيه”

منذ 13 ساعة
الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ألفرد الرياشي

الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ألفرد الرياشي

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رأى الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الفرد رياشي أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل “طالعنا بطروحات خنفشارية تجاه الفدرالية لا يمكن أن تترجم الا عن كونها محاولة لنحر المسيحيين الذين يدعي الدفاع عن حقوقهم كما لجميع اللبنانيين الاحرار التواقين لدولة العدل والاستقرار.”

وأشار رياشي، في بيان الى أن باسيل تارة ينادي بتقوية مفهوم الدولة، وطورا يتحالف مع حزب اللادولة، وتارة أخرى يدعي مكافحة الفساد، وطورا نراه ينسج الشراكات مع رموز هذا الفساد!!

واعتبر أن باسيل ينفذ مخططات “الشيعية السياسية” تحت إمرة “ولاية الفقيه” ممهدا عن غير “وعي” بأنهاء مستقبله السياسي بعد أن بدأ يفقد مشروعيته في الشارع المسيحي كما في الشارع العوني.”

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