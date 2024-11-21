رياشي: شكراً للقضاء على التجاوب وتحية للأمن

كتب النائب ملحم الرياشي على منصة “اكس”، تعليقاً على توقيف 4 أشخاص متورّطين في حريق الربوة: “شكراً للقضاء على التجاوب، وتحية للأمن الذي تحرّك فأوقف المجرمين؛ بالرغم من كل شيء. لبنان بخير”.

وكان في وقت سابق صدر بيان عن المكتب الإعلامي لعضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، جاء فيه:

“بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢٤ إندلع حريق كبير في منطقة حرجية بين نابيه والربوة إستمر تقريباً لمدة أسبوع، على أثره وبتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٤ تقدم النائب رازي الحاج بإخبار أمام النيابة العامة التمييزيّة في بيروت تحت الرقم ٢٣٥٤/٢٠٢٤ طالب السلطات القضائية والأمنية بالتحرّك لكشف الفاعلين وسوقهم إلى المحاكمة، ونتيجة تلك التحقيقات والتحريات تمكنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على ٤ أشخاص من التابعية السورية الذين إعترفوا بإضرام النيران والتحقيقات ما زالت جارية تحت إشراف القضاء المختص”.

شكراً للقضاء على التجاوب، وتحية للأمن الذي تحرّك فأوقف المجرمين؛ بالرغم من كل شيء #لبنان_بخير pic.twitter.com/9xqxElnSwQ — Melhem Riachy (@MelhemRiachy) November 21, 2024