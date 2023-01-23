الأثنين 1 رجب 1444 ﻫ - 23 يناير 2023 |
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رياشي من بكركي: الرؤية نفسها مع سيد الصرح بالنسبة للاستحقاق الرئاسي

منذ ساعتين
ملحم الرياشي

ملحم الرياشي

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زار النائب ملحم رياشي صباح اليوم الصرح البطريركي في بكركي، موفدا من قبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع وشارك في القداس الصباحي الذي يترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، كما تناول الفطور الى مائدة الصرح في حضور عدد من المطارنة.

وبعد الخلوة التي عقدها مع الراعي، اشار رياشي الى ان “اللقاء تناول الاوضاع السياسية المطروحة على الساحة المحلية، لاسيما موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية”، وأعلن ان “الرؤية نفسها مع سيد الصرح بالنسبة للاستحقاق الرئاسي”، مؤكدا ان “العلاقة بين القوات اللبنانية وسيد بكركي اكثر من جيدة بل ممتازة”.

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