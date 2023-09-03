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رياشي يكشف موقف "القوات" من دعوة بري للحوار

منذ 15 دقيقة
النائب ملحم الرياشي

النائب ملحم الرياشي

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أشار عضو كتلة “القوات” النائب ملحم الرياشي: “ممكن أن يؤدي التدخل الدولي والحوار إلى رئيس وهناك ضغط جدّي خلال هذا الشهر لانتخاب رئيس واحتمال نجاح ذلك وارد ولكن المهمّ ألا يكون هناك مبالغة لأن في السياسة يجب أن نكون واقعيين”.

ولفت رياضي في حديث لـmtv إلى ان “الاتجاه سلبي لناحية تلبية دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي للحوار والنقاش بشأن ذلك سيحصل خلال اجتماعنا غداً لاتخاذ الموقف”.

وأضاف: “حصل تقاطع مع النائب جبران باسيل على اسم جهاد أزعور وحتى الآن يُقال إنّه في حال حصول جلسة انتخاب سيُصوّتون لصالح أزعور”، معتبرا ان “النقاش اليوم هو حول الجمهوريّة أكثر ممّا هو حول رئاسة الجمهوريّة ولبنان لا يمكن أن يستعيد دوره إلا من خلال الحياد الفاعل”.

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