الخميس 3 شعبان 1444 ﻫ - 23 فبراير 2023 |
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رياض سلامة أمام القضاء مجددًا.. واتّهامات بغسل الأموال والاختلاس!

منذ ساعتين
رياض سلامة

رياض سلامة

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نقلت الـLBCI عن مصادر قضائية، أنّ المحامي العام الاستئنافي في بيروت رجا حاموش، ادّعى على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدة له تُدعى ماريان حويك، وكل من يظهره التحقيق، بجرائم تبييض أموال وإختلاس وتهرب ضريبي وتزوير.

بدورها كشفت “رويترز” نقلًا عن مصدر قضائي رفيع اليوم الخميس، أنّ قاضيًا لبنانيًا اتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجاء ومساعدة له، بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع.

وتأتي التهم بعد تحقيق استمر 18 شهرًا. فيما تنحى قاض سابق عن التحقيق ولم يوجه أيّ اتهامات. ونفى رياض سلامة وشقيقه رجا هذه الاتهامات.

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