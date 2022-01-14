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رياض سلامة: التعميم 161 سيعزز قيمة الليرة أمام الدولار

14 - يناير - 2022
آخر تحديث: 14 - يناير - 2022 6:49 مساءً
رياض سلامة

رياض سلامة

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أكد مصرف لبنان المركزي، اليوم الجمعة، إنه يسعى لتعزيز الليرة اللبنانية مقابل الدولار بعد أن تراجعت إلى مستوى قياسي منخفض هذا الأسبوع ، مما أثار احتجاجات جديدة بشأن ارتفاع الأسعار وانهيار اقتصاد البلاد.

وقال محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لوكالة رويترز، “بعد أن أصدر مصرف لبنان التعميم 161 وألغى سقفاً يتعلق بمشتريات البنوك بالدولار باستخدام منصة “Sayrafa” الرسمية، كان الهدف من هذا التعميم تقليص حجم الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية المتداولة”، مؤكداً أن “عملية تقليص الأوراق النقدية بالليرة ستكون بين البنك المركزي والبنوك التجارية”.

وأضاف: “هذه المبادرة تهدف إلى كبح تقلبات سوق الصرف، وتهدف إلى تعزيز قيمة الليرة أمام الدولار”.

يشار إلى حاكم المركزي كان قد أكد اليوم الجمعة، استمرار بالعمل بالمفاعيل الاساسية للتعميم 161 والتي يحق للمصارف زيادةً عن الكوتا التي يحق لها شهرياً سحبها بالليرة اللبنانية واصبحت تأخذها بالدولار الاميركي على منصة “Sayrafa”، ان تشتري الدولار الاميركي الورقي من مصرف لبنان مقال الليرات اللبنانية التي بحوزتها او لدى عملائها على سعر منصة صيرفة من دون سقف محدد.

 

    المصدر :
  • رويترز

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