رياض سلامة يبدأ معركته مع القضاء السويسري

باشر مكتب المحاماة في سويسرا المكلف من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، متابعة ادعاء النائب العام السويسري ضده بشبهة تبييض الأموال والاختلاس، من خلال تحويلات مالية أجراها سلامة مع مساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا سلامة من البنك المركزي في لبنان الى مصارف سويسرية.

وعلمت “صوت بيروت انترناشونال” من مصدر قضائي لبناني مطلع، ان سلامة “أبلغ النيابة العامة التمييزية أن فريقه القانوني بدأ التواصل مع مكتب المدعي العام السويسري، للرد على الاتهامات الموجهة اليه، وأنه بصدد استنفاذ كل الإجراءات القانونية التي تدفع عنه شبهات خطيرة، مثل تبييض الأموال وسرقة أموال عامة”. واكد المصدر أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات “تلقى في الفترة الأخيرة مستندات اضافية من مصرف لبنان ومن لجنة الرقابة على المصارف، المتعلقة بالتحويلات المشار اليها والآلية التي اتبعت في هذا الصدد ومطابقتها مع القوانين المرعية الاجراء، لإرسالها الى المدعي العام السويسري”.

وأوضح المصدر القضائي ان النيابة العامة التمييزية “لم تتسلم بعد من الجانب السويسري اي من المستندات التي طلبتها من ملف رياض سلامة ورفاقه، للتثبت من صحتها والنظر بإمكانية فتح تحقيق لبناني بهذا الشأن”.