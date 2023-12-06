الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 6 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رياض سلامة يخاصم القضاة.. ويقطع الطريق على ملاحقته!

منذ 4 دقائق
رياض سلامة

رياض سلامة

A A A
طباعة المقال

تقدم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمخاصمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، عما أسماه “الخطأ الجسيم” الذي ارتكبه الأخير من جراء تعيين هيئة اتهامية للنظر بالطعن المقدم من هيئة القضايا في وزارة العدل، بقرار قاضي التحقيق السابق في بيروت شربل أبو سمرا، الذي تركه (سلامة) رهن التحقيق بعد ثلاث جلسات استجواب أخضع لها.

واعتبر مصدر قضائي بارز لصحيفة “الأنباء الكويتية” أن خطوة سلامة بمخاصمة القاضي رزق الله، قطعت الطريق على إمكانية تعيين أي هيئة اتهامية جديدة، للبت بالطعن المقدم بقرار القاضي أبو سمرا.

وأكد المصدر أن الملف سيبقى مجمدًا لوقت طويل، باعتبار أن رزق الله، هو المرجعية التي تعين أو تنتدب هيئة قضائية، تقرر ما إذا كان قرار أبو سمرا قانونيا أم لا، مشيرًا إلى أن نتائج هذه الدعاوى لا تعطل القضاء اللبناني فحسب، بل أعاقت التعاون ما بين لبنان والقضاء الأوروبي في الملفات العائدة له.

وكشف المصدر أن النيابة العامة التمييزية تسلمت في الأيام الماضية مستندات إضافية من القضاء السويسري تتعلق بحسابات رياض سلامة ومقربين منه في المصارف السويسرية، وذلك تلبية لطلب القضاء اللبناني، لكن قاضي التحقيق لن يتمكن من التحقيق فيها بسبب وجود الملف لدى الهيئة الاتهامية.

    المزيد من أخبار لبنان

    الحدود اللبنانية الجنوبية (رويترز)
    بعد ليلة عنيفة جدًا.. بلدات جنوبيّة تستفيق على "ساحة حرب"!
    بالصوَر.. حريق داخل أحد المنازل في جبيل ووفاة شخصين
    الجيش اللبناني عند الخط الأزرق
    قوات الاحتلال تأسف: الجيش اللبناني لم يكن الهدف.. والضربة قيد المراجعة!

    الأكثر قراءة

    متجر لبيع اللحوم
    تحذير للبنانيين.. صحتكم في خطر مع وجود هذه اللحوم!
    الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
    خبير اقتصادي يكشف لصوت بيروت سبب استقرار سعر الدولار.. وأين اختفت منصة بلومبرغ؟
    رهينة إسرائيلية أفرجت عنها حركة حماس
    غزة تحت النار
    آخر الصرعات الإسرائيلية.. حماس خدرت الرهائن حتى يبدو سعداء!