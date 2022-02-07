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رياض قبيسي: لبنان بلدٌ تملكه عصابات

7 - فبراير - 2022
رياض قبيسي وجان العلية على قناة الحرة

رياض قبيسي وجان العلية على قناة الحرة

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وصف الصحافي رياض قبيسي العلاقة بين اركان الحكم بالمافيوية ناقلاً عن احد المحامين قوله أن ثمة بلداناً فيها عصابات قوية أما لبنان فهو بلد تملكه عصابات.

واعتبر قبيسي في مقابلة على قناة الحرة ان المنظومة في لبنان لن تسير باي آلية من آليات الرقابة ولا بأي هيئة لمكافحة الفساد طوعاً، وعلى الدول المانحة التي رعت باريس 1 وباريس 2 وباريس 3 أن تصحح الأخطاء التي ارتكبتها لجهة دعم هذه المنظومة وأن تقوم بتحديد دفتر شروط قاس عليها. وتابع، من يريد ان يكافح الفساد عليه ان يرفع اليد عن القضاء ويسهّل إجراء التشكيلات القضائية، كما عليه أن يترجم فعليا إطلاق يد الأجهزة الرقابية وليس تهديدها.

وقال إن لبنان يمتلك خبرات بارتكاب الفساد وليس بمكافحته، معتبرا ان من يريد أن يقدّم المال للبنان هو من يستطيع ان يفرض شروطه وعلى الدول المانحة أن تقول لهذه المنظومة لقد أريتكم الجزرة كثيرا من خلال باريس 1 و2 و3 ، والآن جاء دور العصا، فإما ان تسيروا بالإصلاح وإلا العقوبات. “ومتل الشاطرين بيمشوا” عند التلويح بالعقوبات عليهم.
 

    المصدر :
  • الحرة

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