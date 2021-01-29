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ريتا درغام غادرت ولم تعُد في مستيتا

29 - يناير - 2021
مستيتا

مستيتا

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عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة المفقودة ريتا جورج درغام (مواليد عام 2000، لبنانية) الّتي غادرت قرابة الساعة 1:30 من بعد منتصف ليل 27-28/1/2021 منزلها الكائن في محلّة مستيتا-جبيل متوجهةً إلى منزل إحدى صديقاتها، ولم تعُد لغاية تاريخه. علماً أنها تعاني من تأخّر عقلي وصعوبة في الإدراك (وفقاً لإفادة والدها).

وطلبت من المواطنين الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها.

وجاء في البيان:

“صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البلاغ التالي:

تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

– ريتا جورج درغام (مواليد عام 2000، لبنانية) الّتي غادرت قرابة الساعة 1:30 من بعد منتصف ليل 27-28/1/2021 منزلها الكائن في محلّة مستيتا-جبيل متوجهةً إلى منزل إحدى صديقاتها، ولم تعُد لغاية تاريخه. علماً أنها تعاني من تأخّر عقلي وصعوبة في الإدراك (وفقاً لإفادة والدها).

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر جبيل في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 548092/09 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

https://twitter.com/LebISF/status/1355070954339250178?s=20

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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