ريفي: أي صراع داخلي بين مكوّنات سوريا والمنطقة لا يخدم سوى المشروع الإسرائيلي

أكد النائب أشرف ريفي أن أي صراع داخلي بين مكوّنات سوريا والمنطقة لا يخدم سوى “مشروع العدو الإسرائيلي”، محذّراً من خطابات التحريض التي تصبّ في مصلحة الأعداء وتفتح الباب أمام مزيد من سفك الدماء.

وفي سلسلة منشورات نشرها على حسابه عبر منصة “إكس”، شدّد ريفي على أن “الترابط والتماسك بين أبناء الطائفة الدرزية والأمة العربية والإسلامية، راسخ بحكم التاريخ الواحد والمصلحة المشتركة والإيمان بالله”.

وأضاف: “أي خطاب تحريضي أو تقسيمي يؤسس لمزيد من الاقتتال وسفك الدماء. العقلاء في مختلف الأطراف مطالبون بوقف حمام الدم، والالتزام بالحوار والتفاهم لما فيه مصلحة الوطن والأمة”.

ودعا ريفي إلى “إخراس كل صوت عدائي وكل المفردات التحريضية، خاصة في هذه المرحلة التاريخية المفصلية”، مؤكداً أنّ “كل الاستنكار لسقوط الضحايا الأبرياء ولأعمال العنف والتجاوزات، وندعو إلى طيّ هذه الصفحة السوداء بتمتين الوحدة الوطنية التي تغلق كل أبواب الفتنة والثغرات والمبررات لتدخل الأعداء”.