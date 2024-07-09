ريفي: إسرائيل تقوّض الإستقرار وتستمر بسلوك العدوان

كتب النائب أشرف ريفي عبر حسابه على “أكس”: “المجزرة التي ترتكبها إسرائيل في غزة تستلزم من المجتمع الدولي الوقوف بوجه حكومة نتانياهو والإعتراف بالدولة الفلسطينية ومحاكمة مجرمي الحرب على ما اقترفت أيديهم”.

أضاف: “إسرائيل تقوّض الإستقرار وتستمر بسلوك العدوان. المطلوب دعم الشعب الفلسطيني البطل، وفرض حل الدولتين وزوال الإحتلال. رغم الدماء والشهداء والدمار، فلسطين حتماً ستنتصر”.

٢/١ المجزرة التي ترتكبها إسرائيل في غزة تستلزم من المجتمع الدولي الوقوف بوجه حكومة نتانياهو والإعتراف بالدولة الفلسطينية ومحاكمة مجرمي الحرب على ما اقترفت أيديهم. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) July 9, 2024