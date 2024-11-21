ريفي: إغتيال الشهيد رينيه معوض كان بداية الإنقلاب

كتب النائب أشرف ريفي عبر منصة “أكس”: “إغتيال الرئيس الشهيد رينيه معوض كان بداية الإنقلاب على الطائف لاستمرار الوصاية ومنع قيام دولة الإستقلال. في هذه الذكرى يبقى الشهيد معوض ماثلاً بحياتنا الوطنية ويتدحرج من قتلوه إلى الهاوية. يداً بيد مع حامل أمانة الشهيد مع الصديق ميشال في “تجدد” وفي النضال لأجل لبنان سيّد حرّ مستقل”.

إغتيال الرئيس الشهيد رينيه معوض كان بداية الإنقلاب على الطائف لاستمرار الوصاية ومنع قيام دولة الإستقلال.

في هذه الذكرى يبقى الشهيد معوض ماثلاً بحياتنا الوطنية ويتدحرج من قتلوه إلى الهاوية.

يداً بيد مع حامل أمانة الشهيد مع الصديق ميشال في "تجدد" وفي النضال لأجل لبنان سيد حر مستقل. pic.twitter.com/yyEPJYp0E9 — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) November 21, 2024