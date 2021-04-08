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ريفي: ارحلوا جميعكم ليَبني الوطنيون الشرفاء الوطن الذي نستحقه ويستحقنا

8 - أبريل - 2021
اللواء أشرف ريفي

اللواء أشرف ريفي

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رأى اللواء أشرف ريفي أن مدرسة رئيس الجمهورية ميشال عون تحول المبادئ إلى شعارات شعبوية تذوب عند عقد صفقات تقاسم السلطة والفساد.

وأشار في بيان إلى أن هكذا فعل عون بالسيادة والإصلاح والإبراء المستحيل والآن التدقيق، قائلا:

” خصومة وتحالفات على قياس المصالح. عون مُلهِم المنظومة والمتفوق على أركانها جميعاً، والتدقيق في الإستقامة والكفاءة الوطنية أجراه اللبنانيون، نعرف من أنتم”.

وتابع البيان بالقول :” تاريخكم معروف :

سقوط سوق الغرب
سقوط بعبدا 1989 ،
تغطية الدويلة على حساب الدولة
وتسليط العائلة والصهر،
تعميم الفساد و أنهيار الوطن.

وأعتبر ريفي أن من يسقط في الإستراتيجيات لا يمكن أن يُعوِّض في التفاصيل والمطلوب واحد: “إرحلوا جميعكم ليَبني الوطنيون الشرفاء الوطن الذي نستحقه ويستحقنا”.

 

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