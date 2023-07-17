ريفي: الأولوية بعد حادثة القرنة السوداء للمصالحة

رأى النائب أشرف ريفي أنّ “الأولوية حاليًا، بعد حادثة القرنة السوداء، هي لبلسمة الجراح والمصالحة”. وقال في بيان: “هذه مسؤولية العقلاء من الجهتين، فبعض البيانات، في هذا التوقيت بالذات، لا يخدم مساعي التهدئة والحل”.

وطالب ريفي بـ”عدم إطلاق المواقف التي تصب الزيت على النار”، معتبرًا أن “الدم أغلى ما في الوجود”. وقال: “بشري والضنية منطقة واحدة وأهلها جيرة وعائلة واحدة أيضاً، وأي خلاف يحسمه القانون وأصحاب الاختصاص”.

وأضاف: “وحدها العدالة وروح الأخوة تبلسم الجراح، فنحن على ثقة بأن حق بقاعصفرين سيقدمه أهلنا في بشري على طبق من فضة، وأن حق بشري سيقدمه أهلنا في بقاعصفرين على طبقٍ من فضة أيضاً، هكذا عرفنا أهل المنطقتين، ولم يسبق للخلاف، وهو موجود منذ عشرات السنين، أن وصل إلى الدم”.

وختم: “نكرّر، الدم أغلى ما في الوجود، والمرحلة مرحلة العقلاء والحكماء، لعن الله أهل الفتنة والتحريض”.