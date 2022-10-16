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ريفي: الحريص على الولد يحرق المدينة لإشعال عود ثقاب

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2022 1:59 مساءً
أشرف ريفي

أشرف ريفي

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يدخل لبنان اليوم في محور الاستحقاق الرئاسي وسط تخوف من الفراغ، في محاولة لايجاد البديل فيما لاتزال الاسماء في مهب الريح.

هذا وقد غرّد النائب أشرف ريفي على حسابه عبر “تويتر” قائلا: “من يدّعي لادستورية حكومة تصريف الأعمال، ترأّس في العام 1988 نصف حكومة عسكرية وملأ بها الفراغ الرئاسي”.

واعتبر أن “كل الضجيج المُثار من أجل التمسك بالكرسي، والآن فصلٌ جديد من المغامرات القاتلة، فالحريص على البلد ينتخب الرئيس، والحريص على الولد يحرق المدينة لإشعال عود ثقاب”.

وختم: “لا فراغ في الحياة السياسية، فالدساتير كالطبيعة، لا تحب ولا تسمح بالفراغ”.

 

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