ريفي: الحريص على الولد يحرق المدينة لإشعال عود ثقاب

يدخل لبنان اليوم في محور الاستحقاق الرئاسي وسط تخوف من الفراغ، في محاولة لايجاد البديل فيما لاتزال الاسماء في مهب الريح.

هذا وقد غرّد النائب أشرف ريفي على حسابه عبر “تويتر” قائلا: “من يدّعي لادستورية حكومة تصريف الأعمال، ترأّس في العام 1988 نصف حكومة عسكرية وملأ بها الفراغ الرئاسي”.

واعتبر أن “كل الضجيج المُثار من أجل التمسك بالكرسي، والآن فصلٌ جديد من المغامرات القاتلة، فالحريص على البلد ينتخب الرئيس، والحريص على الولد يحرق المدينة لإشعال عود ثقاب”.

وختم: “لا فراغ في الحياة السياسية، فالدساتير كالطبيعة، لا تحب ولا تسمح بالفراغ”.

٢/١ من يدّعي لادستورية حكومة تصريف الأعمال، ترأّس في العام ١٩٨٨ نصف حكومة عسكرية وملأ بها الفراغ الرئاسي وكل الضجيج المُثار من أجل التمسك بالكرسي، والآن فصلٌ جديد من المغامرات القاتلة. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) October 16, 2022

٢/٢ الحريص على البلد ينتخب الرئيس، والحريص على الولد يحرق المدينة لإشعال عود ثقاب.

لا فراغ في الحياة السياسية، فالدساتير كالطبيعة، لا تحب ولا تسمح بالفراغ. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) October 16, 2022