الأربعاء 9 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 12 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ريفي: السلطة تغط رأسها في رمال الاحتلال الإيراني

منذ 7 دقائق
اللواء اشرف ريفي

اللواء اشرف ريفي

A A A
طباعة المقال

غرد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي عبر حسابه على “تويتر”: مؤتمر بالضاحية مضر ومسيء للبنان ينظمه حزب الله يمس الأمن القومي للمملكة العربية السعودية والخليج، فيما السلطة تغط رأسها في رمال الاحتلال الإيراني الذي يستعمل لبنان وغيره على طاولة المفاوضات. السلطة واجهة للحاكم الفعلي للبنان الذي يطيح بمصلحة البلد لتحسين مفاوضات إيران بفيينا.

لواجهات السلطة: استقيلوا، لحزب الله والمشاركين في المؤتمر: إعتبروا من قضية زميلكم الإرهابي أحمد المغسل الذي كلفته إيران بجريمة الخبر وسلمته ليلقى مصيره العادل على هامش مفاوضاتها النووية عام 2015″.

    المزيد من أخبار لبنان

    الليرة اللبنانية والدولار
    دولار السوق السوداء يفتتح على هذا السعر !
    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي مدد مهلة قبول موازنات المدارس الخاصة غير المجانية حتى آخر شباط
    وزير الصحة فراس الأبيض
    “تسونامي” أوميكرون إلى انحدار قريباً في لبنان؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اكتشاف فائدة غير متوقعة لبذور الرمان
    فحص كورونا
    كورونا
    كم تستمر فترة أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون؟
    اليكم أول مرّشح رسمي للإنتخابات النيابية المقبلة