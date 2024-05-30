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ريفي: الطفلة نسرين ملاك خسرناها بسبب الفشل والإهمال وانعدام المحاسبة

منذ 25 دقيقة
النائب أشرف ريفي

النائب أشرف ريفي

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كتب النائب أشرف ريفي على منصة “إكس”: “الطفلة نسرين ملاك خسرناه بسبب الفشل والإهمال وانعدام المحاسبة. رحيلها المفجع يضاعف المسؤولية على جميع المعنيين في القطاعات كافة، وبخاصةً قطاع التربية فالحفاظ على حياة أبنائنا وحمايتهم من كل الأخطار مهمة مقدسة. ندعو للمحاسبة ونترحم على نسرين ملاكنا الراحل. كل التعازي للعائلة المفجوعة”.

وفي السياق، توفيت الطالبة نسرين عز الدين (13 عاماً)، أمس الأربعاء، بعد تعرضها لحادث باص كانت بداخله في مدينة طرابلس شمال لبنان.

وأشارت المصادر المطلعة الى أن عز الدين تعرّضت لحادث سقوط من فجوة داخل الباص في أثناء عودتها إلى منزلها من المدرسة، جرّاء اهتراء في أرضية الباص العائد لإحدى المدارس في المدينة.

وأضافت أن الطالبة تعرضت للدهس عن طريق الخطأ من قبل سائق الباص نفسه وفارقت الحياة متأثرة بجراحها.

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