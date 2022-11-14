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ريفي: العنف لغة مرفوضة

منذ ساعة واحدة
أشرف ريفي

أشرف ريفي

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غرد النائب اللواء أشرف ريفي عبر حسابه على “تويتر”: “الاعتداء الإرهابي في إسطنبول مُدان ومستنكَر، فالعنف لغة مرفوضة وهو جريمة تمارَس في حق الأبرياء، وتستهدف زعزعة الإستقرار. كل التضامن مع تركيا في مواجهة الإرهاب”.

وكان انفجار قوي قد هز بعد ظهر الأحد 13\11\2022 شارع الاستقلال المزدحم وسط إسطنبول، أدى إلى مقتل 6 أشخاص وجرح العشرات.

وأعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أن انتحارية نفذت الاعتداء الذي خلف ستة قتلى و81 مصابا، جروح إثنين منهم بالغة، بحسب آخر حصيلة.

وصرح أوقطاي للصحافيين: “نعتبر أنه اعتداء إرهابي نتج من قيام مهاجم قد يكون امرأة بتفجير قنبلة وفق المعلومات الأولية”.

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