ريفي: المبادرة الأميركية لوقف الحرب ستكون أساس لفرض حلول دائمة

اشار النائب اشرف ريفي، اليوم الاحد، في منشور على حسابه على “اكس”، الى ان “المبادرة الأميركية لوقف الحرب ستكون الأساس لفرض حلول دائمة وستجد إسرائيل نفسها مجبرة على الرضوخ ووقف آلة القتل والإعتراف بحق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة”.

واعتبر ريفي، ان “صمود الفلسطينيين نموذج لشجاعة نادرة لشعب يأبى أن يحني الرأس أما متطرفو إسرائيل فإلى العزلة والإدانة”.

وختم ريفي: “فلسطين عربية حرة حرة”.

المبادرة الأميركية لوقف الحرب ستكون الأساس لفرض حلول دائمة وستجد إسرائيل نفسها مجبرة على الرضوخ ووقف آلة القتل والإعتراف بحق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة.

صمود الفلسطينيين نموذج لشجاعة نادرة لشعب يأبى أن يحني الرأس أما متطرفو إسرائيل فإلى العزلة والإدانة.

فلسطين عربية حرة حرة — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) June 2, 2024