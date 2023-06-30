ريفي: امتناع لبنان عن التصويت في قضية جلاء المخفيّين جريمة جبانة

أشار النائب أشرف ريفي عبر “تويتر”، إلى أنّ “امتناع لبنان عن التصويت في قضية جلاء المخفيّين في سوريا نكسة أخلاقية ووطنية، فالنظام ارتكب جرائم الخطف والتعذيب في سوريا ولبنان، وهناك ٦٢٢ عسكريًا لبنانيًا مفقودًا، وعدد غير محدّد من المدنيّين”.

ريفي أضاف: “الامتناع جريمة جبانة، وهروب من المسؤولية أمام أهالي المفقودين”.

إمتناع لبنان عن التصويت في قضية جلاء المخفيّين في سوريا نكسة أخلاقية ووطنية، فالنظام إرتكب جرائم الخطف والتعذيب في سوريا ولبنان، وهناك ٦٢٢ عسكرياً لبنانياً مفقوداً، وعدد غير محدّد من المدنيّين.

الإمتناع جريمة جبانة، وهروب من المسؤولية أمام أهالي المفقودين. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) June 30, 2023

ويشار إلى أنّ لبنان كان قد امتنع عن التصويت على مشروع القرار الخاص بإنشاء آلية جديدة للمفقودين في سوريا، الذي طرح أمس على التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.