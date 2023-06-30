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ريفي: امتناع لبنان عن التصويت في قضية جلاء المخفيّين جريمة جبانة

30 - يونيو - 2023
النائب أشرف ريفي

النائب أشرف ريفي

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أشار النائب أشرف ريفي عبر “تويتر”، إلى أنّ “امتناع لبنان عن التصويت في قضية جلاء المخفيّين في سوريا نكسة أخلاقية ووطنية، فالنظام ارتكب جرائم الخطف والتعذيب في سوريا ولبنان، وهناك ٦٢٢ عسكريًا لبنانيًا مفقودًا، وعدد غير محدّد من المدنيّين”.

ريفي أضاف: “الامتناع جريمة جبانة، وهروب من المسؤولية أمام أهالي المفقودين”.

ويشار إلى أنّ لبنان كان قد امتنع عن التصويت على مشروع القرار الخاص بإنشاء آلية جديدة للمفقودين في سوريا، الذي طرح أمس على التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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