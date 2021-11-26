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ريفي: حذار الغضب الآتي

26 - نوفمبر - 2021
اللواء اشرف ريفي

اللواء اشرف ريفي

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غرد اللواء اشرف ريفي عبر تويتر كاتبا: اللبنانيون يتعرضون لنكبةٍ حقيقية، وسلطة الوصاية مشغولة بالتوريث وبتعطيل الإنتخابات، والحزب المسلّح يستنزف ما تبقى من بلد في التعطيل. الإنهيار تخطى القدرة على الإحتمال، لم يسبق للبنان أن شهد ظروفاً مماثلة. حذارِ الغضب الآتي.

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