ريفي: حذار الغضب الآتي

غرد اللواء اشرف ريفي عبر تويتر كاتبا: اللبنانيون يتعرضون لنكبةٍ حقيقية، وسلطة الوصاية مشغولة بالتوريث وبتعطيل الإنتخابات، والحزب المسلّح يستنزف ما تبقى من بلد في التعطيل. الإنهيار تخطى القدرة على الإحتمال، لم يسبق للبنان أن شهد ظروفاً مماثلة. حذارِ الغضب الآتي.

اللبنانيون يتعرضون لنكبةٍ حقيقية، وسلطة الوصاية مشغولة بالتوريث وبتعطيل الإنتخابات، والحزب المسلّح يستنزف ما تبقى من بلد في التعطيل.

الإنهيار تخطى القدرة على الإحتمال، لم يسبق للبنان أن شهد ظروفاً مماثلة.

حذارِ الغضب الآتي. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) November 26, 2021