ريفي: "حزب الله" يأخذ لبنان الى المزيد من الإنهيار

غرّد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي عبر “تويتر”: “حزب الله” يأخذ لبنان الى المزيد من الإنهيار وآخر مظاهره الإساءة الى البحرين الشقيقة. لبنان المعطل والمخطوف، يريده نعيم قاسم على صورة المشروع الإيراني الإجرامي الفاشل. فأي استكبار أن يقبض فصيل مسلح مجرم عميل على بلدٍ تعددي، ويقوده الى الجحيم؟”.

وتابع: “لنعيم قاسم نقول: لا أحد قادر على تغيير هوية وطننا. نحن مسلمون ومسيحيون مكونات أساسية في هذا الوطن. أن تدعونا للرحيل إذا لم نوافق على مشروعك الذي حوّل لبنان الى الإرهاب والإجرام وتجارة السموم فهذه قمة الوقاحة”.

وأضاف: “أن تعودوا الى لبنانيتكم فأهلاً وسهلاً، وأن تبقوا عملاء للنظام الإيراني فإلى الجحيم أنتم وأسيادكم”.