ريفي: حزب الله يدرّب جيشاً من المسيحيين والسنة

كشف اللواء أشرف ريفي أن حزب الله يعمل على إعداد جيش من المسيحيين والسنة الموالين له، يوازي الجيش الشيعي الذي شكله، ويرسل العناصر إلى إيران حيث يتلقون التدريب على يد الحرس الثوري الإيراني وفي معسكراته، لكنه شدد على “أننا واعون لهذا الاختراق، ولن ينجح به”.

وأوضح ريفي لـ”الشرق الأوسط” أن حزب الله ينقل العناصر إلى إيران عبر سوريا، ومنها إلى طهران حيث يتلقون التدريب هناك. وقال: “لدينا معلومات مؤكدة وموثقة أن الإشراف على تدريبهم لا يتم عبر حزب الله، بل عبر الحرس الثوري الإيراني، ويسعون لإعداد أفضل نوعية من المقاتلين” على غرار مقاتلي الحزب”.

وأضاف أن الحزب “لديه جيش شيعي، ويسعى لإنشاء جيش مواز على الساحتين السنية والمسيحية أكثر التزاماً وإعداداً، بعد فشل مشروع “سرايا المقاومة” الذي جمع مارقين”، واليوم “يسعى لإنشاء جيش يشبه سرايا المقاومة لكن أكثر التزاماً، وغير الصيغة الأولى، ويسعى لإحداث اختراق في كل مكان يستطيع أن يخترق فيه”.

المصدر الشرق الاوسط