ريفي: حسناً فعل الجيش اللبناني ‏

غرد النائب أشرف ريفي عبر حسابه على “تويتر”: “كل الدعم للـmtv وللإعلامي مارسيل غانم في مواجهة البلطجة والتشبيح الذي يمارسه من أفلسوا وطنياً، فلجأوا كالعادة الى التحريض والفتنة. حسناً فعل الجيش اللبناني في ترجمة ما أعلنه قائده أمس، فضبَط الوضع وردَع الشبيحة الذين حذرنا من أنهم لا يعيشون إلا على نبش القبور وتحريك الفتن. فليتذكَّر أهل الفتنة أن هذه المحطة الوطنية السيادية قد أُقفِلت في الماضي لأنها نقلت صوتهم وصوت غيرهم يوم لم يكن يجرؤ أحد على ذلك”.
يذكر أنه تحولت حلقة صارت الوقت التي يقدمها الإعلامي مارسيل غانم على قناة الـ MTV، إلى حلبة صراع بالأيدي، على خلفية التوتر والاحتقان الذي ساد بين جمهور الحلقة.
وفي التفاصيل، فقد شهدت الحلقة على توتراً كبيراً بين جمهور “التيار الوطني الحر” من جهة ومعارضين له من جهة اخرى، ما اضطر غانم الى ايقاف الحلقة مؤقتا، إثر تطور التلاسن إلى تضارب بالأيدي.
وبدأ الاشكال اثناء كلمة النائب وضاح الصادق عن شهداء “13 تشرين”.
وبقي التوتر قائماً، حيث تطور العراك الى خارج مبنى الـmtv في النقاش، حيث تجمهر مناصرو التيار الوطني الحر، ما استدعى مارسيل غانم الى مناشدة رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل للتدخل لضبط الوضع حقنا للدماء. وتدخل الجيش الى فض الاشكال.