ريفي: حسناً فعل الجيش اللبناني ‏

غرد النائب أشرف ريفي عبر حسابه على “تويتر”: “كل الدعم للـmtv‏ وللإعلامي مارسيل غانم في مواجهة البلطجة والتشبيح الذي ‏يمارسه من أفلسوا وطنياً، فلجأوا كالعادة الى التحريض والفتنة. حسناً فعل الجيش اللبناني في ترجمة ما أعلنه قائده أمس، فضبَط ‏الوضع وردَع الشبيحة الذين حذرنا من أنهم لا يعيشون إلا على نبش القبور وتحريك الفتن. فليتذكَّر أهل الفتنة أن هذه المحطة الوطنية ‏السيادية قد أُقفِلت في الماضي لأنها نقلت صوتهم وصوت غيرهم يوم لم يكن يجرؤ أحد على ذلك”.‏

يذكر أنه تحولت حلقة صارت الوقت التي يقدمها الإعلامي مارسيل غانم على قناة الـ ‏MTV، إلى حلبة صراع بالأيدي، على خلفية ‏التوتر والاحتقان الذي ساد بين جمهور الحلقة.‏

وفي التفاصيل، فقد شهدت الحلقة على توتراً كبيراً بين جمهور “التيار الوطني الحر” من جهة ومعارضين له من جهة اخرى، ما ‏اضطر غانم الى ايقاف الحلقة مؤقتا، إثر تطور التلاسن إلى تضارب بالأيدي.‏

وبدأ الاشكال اثناء كلمة النائب وضاح الصادق عن شهداء “13 تشرين”.‏

وبقي التوتر قائماً، حيث تطور العراك الى خارج مبنى الـmtv‏ في النقاش، حيث تجمهر مناصرو التيار الوطني الحر، ما استدعى ‏مارسيل غانم الى مناشدة رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل للتدخل لضبط الوضع حقنا للدماء. وتدخل الجيش الى فض ‏الاشكال.‏