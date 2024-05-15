ريفي رداً على كلام نصرالله: فتح البحر منطق قراصنة

أكّد النائب أشرف ريفي، الاربعاء، أنّه “سنشارك في مناقشة بنود التوصية غير الملزمة للحكومة والقوانين فقط هي الملزمة والحكومة لم تقم بواجباتها وجلسة اليوم صرخة متأخرة جدا جدا ولو طبّق القانون لما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه”.

وقال: “ثمة من هو متعطّش للهبة الاوروبية وهي غير ملزمة وأتت خارج إطارها الطبيعي”.

وردا على أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، اعتبر ريفي في حديثٍ لـ”صوت لبنان”، ان “كلامه عن فتح البحر ليس منطق دولة انما منطق قراصنة وهو يهدد أوروبا، اتركوا لنا صديقا في العالم بعد ان حرمتمونا من صداقة العرب وما لم يكن هناك عقل دولة سنبقى ندور في حلقة مفرغة وليقلع حزب الله عن منطق القراصنة والدويل”.

واوضح، انه “ما لم يكن هناك عقل دولة سنبقى ندور في حلقة مفرغة وليقلع حزب الله عن منطق القراصنة والدويل، ما يحل أزمة لبنان إعادة الانتظام العام من خلال انتخاب رئيس جمهورية”.