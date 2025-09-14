ريفي: سيبقى شهيدا 14 أيلول و14 شباط وكل شهداء لبنان المنارة لاستكمال الطريق

قال النائب أشرف ريفي في بيان: “في ذكرى إستشهاد الرئيس بشير الجميّل، نستحضر رجلاً آمن بلبنان سيداً حراً مستقلاً، وواجه بشجاعة إستبداد نظام الأسد، دفاعاً عن السيادة.”

وأضاف ريفي: ” إغتياله أسقطَ إلى حين مشروع استرداد الدولة التي أيقظ مؤسساتها في 20 يوماً بعد انتخابه، لكنها اليوم تُستعاد مستلهمةً نضال كل الأحرار.”

كما ختم قائلاً: “نؤكد اليوم على المضي في نهج الدولة القوية العادلة، الرافضة للوصاية والإحتلال، وسيبقى شهيدا 14 أيلول و14 شباط، وكل شهداء لبنان، المنارة لاستكمال الطريق”.

