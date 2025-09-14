الأحد 22 ربيع الأول 1447 ﻫ - 14 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ريفي: سيبقى شهيدا 14 أيلول و14 شباط وكل شهداء لبنان المنارة لاستكمال الطريق

منذ 27 دقيقة
آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2025 3:23 مساءً
النائب أشرف ريفي

النائب أشرف ريفي

A A A
طباعة المقال

قال النائب أشرف ريفي في بيان: “في ذكرى إستشهاد الرئيس بشير الجميّل، نستحضر رجلاً آمن بلبنان سيداً حراً مستقلاً، وواجه بشجاعة إستبداد نظام الأسد، دفاعاً عن السيادة.”

وأضاف ريفي: ” إغتياله أسقطَ إلى حين مشروع استرداد الدولة التي أيقظ مؤسساتها في 20 يوماً بعد انتخابه، لكنها اليوم تُستعاد مستلهمةً نضال كل الأحرار.”

كما ختم قائلاً: “نؤكد اليوم على المضي في نهج الدولة القوية العادلة، الرافضة للوصاية والإحتلال، وسيبقى شهيدا 14 أيلول و14 شباط، وكل شهداء لبنان، المنارة لاستكمال الطريق”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة
    كمال شحادة: خط بشير الوطني السيادي الجامع سيتحقق
    النائب فؤاد مخزومي
    فؤاد مخزومي: تؤكد السعودية مرة جديدة دورها الريادي في دعم الاستقرار بالمنطقة
    المطران الياس عودة
    المطران عودة: لبنان يعاني من أنانية أبنائه ومن جشع حكامه

    الأكثر قراءة

    غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
    خريفٌ ساخن.. ولبنان لن يكون بمأمن!
    أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة يصوتون على قضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 12 سبتمبر 2025. رويترز
    الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين
    الرئيس جوزاف عون
    لبنان يُقنع الدول العربية والغربية... وكلمته مسموعة!