ريفي: على “الحزب” تسليم سلاحه للدولة

رأى اللواء أشرف ريفي في بيان، أن “أذرُع إيران تتلقى ضربات كبيرة في المنطقة، ففي العراق سيتم تسليم سلاح ميليشيات الحشد الشعبي إلى الدولة العراقية، وفي اليمن يتخبط الحوثيون بفعل الغارات وبدأوا يفقدون السيطرة، وإيران أعلنت وقف إمداداتها لهم. أما في لبنان، فعلى “حزب الله” تسليم سلاحه للدولة تفادياً للمزيد من الرهانات المُكلِفة”.

أضاف: “عودوا إلى الدولة وكفى عنتريات، فاللعبة انتهت والنفوذ الإيراني بات من الماضي. حان الوقت للنزول عن الشجرة”.

ختم: “إرحموا أهلكم وشعبكم. الدولة وحدها هي التي تحمي اللبنانيين وهي وحدها جامعنا المشترك”.