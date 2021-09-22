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ريفي عن تهديد "حزب الله" القاضي بيطار: منظومة السلطة أضعف من أن تقف في وجه وقاحته

22 - سبتمبر - 2021
اللواء اشرف ريفي

اللواء اشرف ريفي

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اعتبر اللواء أشرف ريفي في بيان ان “تهديد “حزب الله” للقاضي بيطار يؤكد أن منظومة السلطة أضعف من أن تقف في وجه وقاحته وارتكاباته، وهي تحميه في فساده وإجرامه وهو يحمي فسادها وكراسيها. اضاف “ما حصل أمس يؤكد مجدداً مقولة “كاد المريبُ أن يقول خذوني”، وهذا التهديد هو إعلان عن مسؤولية “حزب الله” عن جريمة العصر، ف”حزب الله” يتهم نفسه بنفسه. حماية القاضي بيطار أولوية كي يتابع عمله لكشف الجريمة ومحاسبة المجرم الكبير ووكلائه.

وختم: اللبنانيون الشرفاء وطالِبو ومناصرو العدالة مطالَبون اليوم أن يناصِروا أهالي شهداء المرفأ في قضيتهم الوطنية والإنسانية، ويطالبوا بحماية القاضي المحقق العدلي، وكل من يعمل على كشف هذه الجريمة، سواءً كان قاضياً أو أمنياً أو شاهداً.

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