الأحد 27 رمضان 1442 ﻫ - 9 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ريفي: عهد عون إنقلابي

6 - مايو - 2021
اللواء اشرف ريفي

اللواء اشرف ريفي

A A A
طباعة المقال

أشار اللواء أشرف ريفي في بيان إلى أنه “بعد اطّلاعي على مضمون الدراسة التي فنّدت خروقات رئيس الجمهورية للدستور والتي طالبَت بمحاكمته وفقاً للمادة 60 من الدستور، قمتُ بالتوقيع على هذه الدراسة كفعل إيمان بممارسة مواطنية حقة”.

وأضاف “لإخوتي وأخواتي اللبنانيين أن خروقات ميشال عون تجسدت ولا تزال، في:

1- مقايضته إستقلال لبنان لقاء وصوله الى كرسي الرئاسة وفي استمراره في تقديم المصلحة الإيرانية على حساب مصلحة الوطن.

2- سعيه الدؤوب والممنهج مع أعوانه لتشويه دستورنا بسبب حقده الدفين منذ سنة 1989 وتماهيه مع من يريد تغيير النظام لصالح تكريس هيمنة ممثلي الولي الفقيه عبر تعديلاتٍ دستورية.

3- تحويله قصر بعبدا الى مكتبٍ انتخابي لصهره والى مكتب خدمات للمناصرين والأزلام.

إن الادعاء على عون بخرق الدستور من قِبل مجموعة مرموقة من الحقوقيين يؤكد أن عهد عون كان عهداً انقلابياً لن يتورع عن ارتكاب أي معصية للبقاء في بعبدا إذا فشل التوريث. عون خرق وسيخرق الدستور، المواجهة معه دستورية ووطنية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط
    جنبلاط: من الافضل التروي في اطلاق اي موقف
    جمعية “أجيالنا”: لم نستحصل أو نستورد أي لقاح
    بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري: نُعرب عن تقديرنا للصليب الأحمر على عمله الإنساني اللامتناهي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وسام صباغ
    توضيح وإعتذار من برنامج “أبو شفيق أونلاين” حول اللغط الذي حصل فيما يخص الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه
    نصائح لحماية الظهر والعينين
    أعراض تدل على الإصابة بـ”سكري العين” … احذروها
    الأزمة الاقتصادية في لبنان في ازدياد
    أحلاها مرّ.. تقرير ألماني يكشف السناريوهات التي ينتظرها اللبنانيون أواخر هذا الشهر