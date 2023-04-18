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ريفي: لانتخاب رئيس يحمل مشروعًا وطنيًا

منذ ساعة واحدة
النائب أشرف ريفي

النائب أشرف ريفي

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أكّد النائب أشرف ريفي أننا “سندافع عن هذا الوطن كما كنا نحمي مرمى فريقنا من الأهداف، كما فعل وسام الحسن ووسام عيد رحمهما الله حيث شكلنا معهما حراساً لمرمى الجمهورية، ومنعنا عنهما كل الضربات الخطرة، كأمثال ميشال سماحة وشبكات التجسس الإسرائيلي، فوسام الحسن ووسام عيد كانا المقاومين الأساسيين، فلا يزايد أحد علينا بوطنيتهم، فالقضية الفلسطينية تمشي في عروقنا، وكلنا في سبيل هذه القضية نعيش”.

ريفي وفي اختتام بطولة الشهيدين وسام الحسن ووسام عيد الرمضانية لأكاديميات الشمال في كرة القدم عن فئة الناشئين، شكر كل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، آملًا وأمل أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية يحمل مشروعًا وطنيًا، ويكون الربان للوصول إلى بر الأمان”.

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