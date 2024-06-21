ريفي: لا وطن ولا حرية تحت سطوة التشبيح

كتب النائب أشرف ريفي على منصة “إكس”: “أظهرت الكاميرا ان الاعتداء على رامي نعيم كان منظما وبوضح النهار وبوجوه مكشوفة وبتحريض وحقد. وقضية رامي هي قضيتنا جميعا لان لا وطن ولا حرية تحت سطوة التشبيح والترهيب”.

وأضاف “أدعو الاعلام والقوى السيادية والحريصين على لبنان، أن يقفوا في مواجهة الشبيحة وأسيادهم. الاولوية لإدانة الاعتداء ومطالبة القضاء والاجهزة بتوقيف المعتدين والمحرضين”.

٢/١ تُظهِر الكاميرا بالدليل أن الإعتداء على رامي نعيم كان منظّماً وبوضح النهار وبوجوهٍ مكشوفة وبتحريضٍ وحقد.

قضية رامي هي قضيتنا جميعاً، لأن لا وطن ولا حرية تحت سطوة التشبيح والترهيب. pic.twitter.com/y5cVmEv3JX — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) June 21, 2024