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ريفي: لا وطن ولا حرية تحت سطوة التشبيح

منذ ساعتين

عضو كتلة "تجدّد" النائب أشرف ريفي

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كتب النائب أشرف ريفي على منصة “إكس”: “أظهرت الكاميرا ان الاعتداء على رامي نعيم كان منظما وبوضح النهار وبوجوه مكشوفة وبتحريض وحقد. وقضية رامي هي قضيتنا جميعا لان لا وطن ولا حرية تحت سطوة التشبيح والترهيب”.

وأضاف “أدعو الاعلام والقوى السيادية والحريصين على لبنان، أن يقفوا في مواجهة الشبيحة وأسيادهم. الاولوية لإدانة الاعتداء ومطالبة القضاء والاجهزة بتوقيف المعتدين والمحرضين”.

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