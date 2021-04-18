ريفي: لبنان رازح تحت سيطرة الإرهاب الذي اغتال قياداتنا الوطنية

غرّد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي عبر “تويتر” كاتباً: نستذكر اليوم الوزير باسل فليحان الذي استشهد بعد معاناة إصابته في موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري. منذ العام ٢٠٠٥، لبنان رازح تحت سيطرة الإرهاب الذي اغتال قياداتنا الوطنية، ولقد اقتربت نهاية الليل الطويل وستتحقق العدالة.

نستذكر اليوم الوزير باسل فليحان الذي استشهد بعد معاناة إصابته في موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

منذ العام ٢٠٠٥، لبنان رازح تحت سيطرة الإرهاب الذي اغتال قياداتنا الوطنية، ولقد اقتربت نهاية الليل الطويل وستتحقق العدالة pic.twitter.com/U9wtFr506E — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) April 18, 2021