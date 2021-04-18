الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ريفي: لبنان رازح تحت سيطرة الإرهاب الذي اغتال قياداتنا الوطنية

18 - أبريل - 2021
اللواء اشرف ريفي

اللواء اشرف ريفي

A A A
طباعة المقال

غرّد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي عبر “تويتر” كاتباً: نستذكر اليوم الوزير باسل فليحان الذي استشهد بعد معاناة إصابته في موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري. منذ العام ٢٠٠٥، لبنان رازح تحت سيطرة الإرهاب الذي اغتال قياداتنا الوطنية، ولقد اقتربت نهاية الليل الطويل وستتحقق العدالة.

    المزيد من أخبار لبنان

    مصرف لبنان
    كم بلغ دولار صيرفة اليوم؟
    المودع بسام الشيخ حسين
    المودع بسام بعد اطلاق سراحه: سأعاود الكرة دون أي تردد
    المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
    بالصورة: آمال حمداوي خرجت ولم تعُد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بالفيديو.. مقاتلات يونانية تعترض طائرة لـ "الميدل ايست"
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بعد تصريحات حزب الله.. والد هادي مطر يعتزل الناس والإعلام!
    ميليشيا حزب الله
    مرجعية سياسية تنصح حزب الله.. اليكم التفاصيل