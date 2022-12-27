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ريفي: لبنان ما زال أسير محور الاغتيال

منذ 3 دقائق
أشرف ريفي

أشرف ريفي

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غرّد النائب أشرف ريفي عبر “تويتر”: “تمر ذكرى استشهاد محمد شطح ولبنان ما زال أسير محور الاغتيال، فقد كان الهدف إغتيال وطن بمؤسساته واقتصاده وإنسانه، وهذا ما توقّعه الشهيد في مواقفه وفي تغريدته الأخيرة. في ذكراه نعاهده على الإستمرار حتى تحرير لبنان وتحقيق العدالة”.

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