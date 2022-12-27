ريفي: لبنان ما زال أسير محور الاغتيال

غرّد النائب أشرف ريفي عبر “تويتر”: “تمر ذكرى استشهاد محمد شطح ولبنان ما زال أسير محور الاغتيال، فقد كان الهدف إغتيال وطن بمؤسساته واقتصاده وإنسانه، وهذا ما توقّعه الشهيد في مواقفه وفي تغريدته الأخيرة. في ذكراه نعاهده على الإستمرار حتى تحرير لبنان وتحقيق العدالة”.

تمر ذكرى إستشهاد محمد شطح ولبنان ما زال أسير محور الإغتيال، فقد كان الهدف إغتيال وطن بمؤسساته واقتصاده وإنسانه، وهذا ما توقّعه الشهيد في مواقفه وفي تغريدته الأخيرة.

في ذكراه نعاهده على الإستمرار حتى تحرير لبنان وتحقيق العدالة. pic.twitter.com/n5J7cyeRkW — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) December 27, 2022